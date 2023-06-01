記事ポイント連載8周年記念コラボがアトレ秋葉原1で2026年8月7日〜20日に開催描き下ろしイラスト使用の館内外装飾・コラボショップ・ハズレなし抽選会ありシーナとミミの完全録り下ろし特別ボイスが館内放送される 一迅社は、漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年を記念し、アトレ秋葉原との大規模コラボレーションイベントを開催します。会場はアトレ秋葉原1（東京都千代田区外神田1-17-6）で、2026年8月7日（金）か