サッカー熱の高いスコットランド代表は、タータン・アーミーと呼ばれる熱狂的なサポーターを抱えている。彼らは2026W杯でも自国の応援に全力を注いでおり、アメリカで大きな注目を集めている。英『Daily Star』によると、そんなスコットランドサポーターたちにアメリカの女性が興味を示していると伝えている。何でも男らしい行進やお酒の席での盛り上がりなど、恋愛対象として興味を示す女性が増えているのだとか。Tiktokでスコッ