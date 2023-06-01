現在のイングランド代表は新・黄金世代とも呼ばれており、2026W杯でも優勝が期待されている。グループステージ初戦ではクロアチアを4-2で撃破していて、そのパフォーマンスは非常に印象的だった。その第1節を受け、英『Daily Mail』はスヴェン・ゴラン・エリクソン体制だった2000年代前半の黄金世代とどちらが上かを改めて検証。ユーザーにアンケートを取っており、旧黄金世代VS新黄金世代でベストイレブンを決めている。GKポール