ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。サッカー界の伝説が、またひとつ歴史を塗り替えた。主役は41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。ポルトガルのエースは開始６分、ジョアン・カンセロの右サイドからのクロスに鋭く反応。ニアサイドへ走り込むと、右足でダイレクトに合わせてゴール右へ突き刺した。自身の今大会初