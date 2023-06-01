◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦ポルトガル―ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク５位のポルトガルが、同５０位のウズベキスタンと対戦。ポルトガル代表のエースＦＷのＣ・ロナウドがこの日の２点目を奪い、Ｗ杯通算１０得点目に到達した。前半３９分、フェルナンデスのパスに裏へ抜けたロナウドが右足で決めると、場内は大歓声に包まれた。初戦の不本意ぶりがウソのような輝きを放った