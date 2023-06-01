NY株式23日（NY時間13:13）（日本時間02:13） ダウ平均51822.71（+110.00+0.21%） ナスダック25799.43（-367.17-1.40%） CME日経平均先物69465（大証終比：-305-0.44%） 欧州株式23日終値 英FT100 10428.85（-9.00-0.09%） 独DAX 24893.58（-246.11-0.98%） 仏CAC40 8340.71（-59.40-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.186（-0.040） 10年債 4.485（-0.024） 30年債 4.935