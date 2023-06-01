昨秋ドラフトでオリックスから6位指名されたジョージア大の石川ケニーが、23〜26日（日本時間24〜27日）にアリゾナ州フェニックスで開催される「ドラフトコンバイン」に参加しないことが分かった。カレッジワールドシリーズに出場した過密日程などが理由。7月のMLBドラフトの指名候補が実技を披露する機会で、15日発表の参加メンバーにスタンフォード大・佐々木とともに名を連ねていた。同シリーズで敗退した17日に「（ジョ