北中米ワールドカップを戦う日本代表は23日、グループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで調整した。冒頭約15分間が報道陣に公開され、発熱明けで22日は個別調整だったFW町野修斗(ボルシアMG)も全体練習に合流。前日は約半数がリカバリーメニューにとどめていたが、試合に向けた本格調整が始まった。練習には初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英(ソシエダ)を除く25人が参