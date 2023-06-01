北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループK第2節のポルトガル―ウズベキスタンが米ヒューストン・スタジアムで行われ、ポルトガルが5-0で今大会初勝利を飾った。41歳クリスティアーノ・ロナウドが大会初得点を含む、2ゴールと躍動。前人未到の6大会連続得点を記録し、自身が持つ国際Aマッチ最多得点記録を145得点にのばした。勝負強さは健在だった。前半6分、右サイドを駆け