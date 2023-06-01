ポルトガルとウズベキスタンが対戦ポルトガル代表は現地時間6月23日、北中米ワールドカップ（W杯）グループKの第2戦でウズベキスタンと対戦。ポルトガルFWクリスティアーノ・ロナウドが前半開始早々にクロスから今大会初ゴールを決めた。立ち上がりからウズベキスタンを圧倒したポルトガルは前半6分、右サイドから低いクロスが送られると、ゴール前で相手DFのマークを外したロナウドが、右足を振り抜く。強烈なボレーシュート