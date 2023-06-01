記事ポイントN.B.L公式ショップ購入で宝塚歌劇チケット抽選に参加可能東京宝塚劇場S席チケットが計100名に当選第一弾7月23日・第二弾7月27日〜9月24日受付 N.B.Lは、同社公式オンラインショップでのスキンケア商品購入を条件に、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』の招待チケットが当たるキャンペーンを2026年6月22日より実施しています。ソロチケット20名・ペアチケット40組80名の合計100名に、東京宝