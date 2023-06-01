記事ポイント英国『IQ Magazine』「Arena Stars 2026」に世界20会場の一つとして選出米『Pollstar』2026年上半期の観客動員数で世界1位を獲得会員サービス「Kアリーナクラブ」がキービジュアルを刷新 Kアリーナマネジメントが運営するＫアリーナ横浜が、英国音楽業界誌『IQ Magazine』の「Arena Stars 2026」に選出されました。2026年6月16日発行の『IQ Magazine: Global Arena Guide 2026』で世界650の会場から20会場の一つ