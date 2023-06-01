記事ポイント口臭の主な原因「舌苔（ぜったい）」は歯磨きだけでは落としきれない鏡で舌を見える化し1分のセルフチェックから舌ケアを始められるフック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間の舌苔を絡め取る SHIKIENは、舌の状態を”可視化（見える化）”する新しい舌ケア習慣の情報を公式HPで公開しました。口臭の主な原因の一つとされる「舌苔（ぜったい）」は、毎日の歯磨きだけでは十分に取り除けないとされており、舌は自