■FIFAワールドカップ2026グループKポルトガル−ウズベキスタン（日本時間24日、ヒューストン・スタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦悲願のワールドカップ初優勝を狙うポルトガル（FIFAランク5位）がクループステージ2戦目でウズベキスタン（FIFAランク50位）と対戦。L.メッシ（38、アルゼンチン）と共に史上最多タイとなる6大会連続出場となるC.ロナウド（41）が史上初と