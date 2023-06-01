ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦した。歴史を塗り替えたのは、やはりこの男だった。ポルトガルの主将、クリスティアーノ・ロナウドが開始６分に先制ゴールを奪い今大会初ゴール。そして、前人未踏となるW杯６大会連続得点を達成した。 電光石火の一撃だった。右サイドを突破したジョアン・カンセロの正確なク