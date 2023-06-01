日本代表は２３日（日本時間２４日）、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）へ向けてトレーニングを行った。報道陣に公開された冒頭１５分では、体調不良で２０日のチュニジア戦でベンチ外だったＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が、全体練習に合流。前日２２日は体調不良からの復帰で別メニューだった。また、左ヒザを負傷しているＭＦ久保