【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場している日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が、２５日（日本時間２６日）に米ダラスで行われる１次リーグ最終戦のスウェーデン戦を欠場することが決まった。日本協会の広報担当者が２３日、久保がチームに同行せず、練習拠点の米ナッシュビルでリハビリを続けることを明らかにした。久保は１４日（同１５日）に行