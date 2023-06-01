◇W杯北中米大会1次リーグK組ポルトガル ― ウズベキスタン（2026年6月23日米国・ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）がウズベキスタン（同58位）と対戦し、ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウド（41）が史上初の6大会連続得点を決めた。大会通算9点目となった。前半6分、DFカンセロ（バルセロナ）の右クロスに対し、ニア