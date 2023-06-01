きょうの為替市場はドル高が続いており、ユーロドルは１．１４ドルを割り込み、年初来安値を更新している。早期に１．１４ドル台に戻せないようであれば、１．１０ドルを目指した展開も警戒されるとの指摘も出ている。 ここに来て中央銀行のスタンスにやや変化が見られており、ＦＲＢの利上げ期待は強まり、一部からは早ければ９月の利上げもあり得るとの見方も出ている一方、ＥＣＢについてはイラン情勢の落ち着きで