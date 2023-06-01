その後、ドル円は１６１円台半ばでの推移が続いている。本日も突如売りが強まり、１６１円台前半に下落したものの、円安継続を期待した押し目買いに下値を支えられ、直ぐに下げを戻す展開が見られている。 ドル円はここに来て短期のボラティリティが上昇し、オプション市場のセンチメントも１カ月超ぶりに円高を支持する水準となっている。これは市場参加者が新たな介入リスクに備えていることを示唆。 ストラテジスト