◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦ポルトガル―ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク５位のポルトガルが、同５０位のウズベキスタンと対戦。ポルトガル代表のエースＦＷのＣ・ロナウドが今大会初、通算８得点目を決めた。前半６分、ＤＦカンセロの右クロスを右足で合わせてゴール。ジャンプして仁王立ちする、自らのセレブレーションを披露した。４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジ