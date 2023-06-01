日本代表は23日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。冒頭15分のみの公開となり、ラダーやボール回しで調整した。体調不良でチュニジア戦を欠場し、22日はトレーナーとの個別調整となっていた町野修斗が全体練習に合流。一方で久保建英は姿を見せず、スウェーデン戦の欠場が決定した。チームは同日夕方にチャーター便でダラスへ移動予定となっているが、