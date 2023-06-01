24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比370円安の6万9400円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては388.38円安。出来高は2万404枚となっている。 TOPIX先物期近は3992ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.62ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69400