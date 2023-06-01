神戸市中央区のマンションの部屋で、大型冷凍庫から成人男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警・生田警察署捜査本部は6月23日、部屋に遺体を放置したとする死体遺棄容疑で、男性の元妻を逮捕した。事件現場となったマンション〈2026年6月21日撮影 神戸市中央区〉元妻は、「私がやったことで間違いない。ひどいことをしたので言い分はない」と容疑を認めているという。捜査本部は今後、動機面などを調べる。兵庫県警・生田