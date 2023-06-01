記事ポイントブランド初エナメル素材Trunk、4色展開アーモンド・バニラ・桃の皮の香りが特徴のシャンパーニュ2026年7月7日より公式オンラインショップ・銀座店で販売開始 ANGEL JAPANが、ラグジュアリーシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE」の人気シリーズ「HALO」から、新モデル「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」を2026年7月7日（火）より販売開始します。専用トランクにブランド初となるエナメル素材を採用し、鮮やかな