記事ポイントMcLaren Honda MP4/4を創立50周年特別展示「Honda × kuromi」特別デザインバイク2台とNSX・CIVIC TYPE Rを展示50周年記念Tシャツを1日100名先着でプレゼント ホンダ テクニカル カレッジ 関西が、2026年8月1日(土)と8月4日(火)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業 2026』を開催します。バイク・クルマの整備や汎用エンジンの分解組立、CATIA（3D設計ソフト）を使った開発体験など、在校生と先生が考えたプ