調整を終え引き揚げる久保（右）＝22日、ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨んでいる日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が25日（日本時間26日）に米国のダラス競技場で行われるスウェーデンとの1次リーグF組最終戦を欠場することになった。日本サッカー協会が23日に明らかにした。14日に行われた初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保