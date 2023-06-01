【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）がスウェーデンとの1次リーグ最終戦（日本時間26日）を欠場することが23日、決まった。