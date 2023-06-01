【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝岡島智哉】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで同戦２日前となる練習をスタートさせた。＊＊＊初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英のスウェーデン戦欠場が決まった。第２戦チュニジア戦に続き、合宿地に残って治療とリハビリを続ける。協会広報が公表した。チュニジア戦の前日には