サッカー日本代表の久保建英選手が、グループステージ第3戦のスウェーデン戦を欠場することが、現地23日（日本時間24日）に分かりました。久保選手は、14日グループステージ初戦のオランダ戦で、左ひざを負傷し途中交代。第2戦チュニジア戦には帯同せず、合宿地のナッシュビルで治療とリハビリ。第3戦も帯同せず、引き続き回復に専念します。前日現地22日には、全体とは別メニューで室内トレーニングやジョギングする姿が確認。左