◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビッルの施設で全体練習を行い、25日（同26日）の最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に向けて調整した。日本協会（JFA）は、左膝負傷のためチュニジア戦に同行しなかったMF久保建英（Rソシエダード）が、今回もダラスに向かうチームに帯同しないと発表。これにより、スウェーデン