北中米ワールドカップでここまで１勝１分けの日本代表は現地６月23日、２日後のスウェーデン戦に向けて、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。同日、日本サッカー協会の広報から、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が、スウェーデン戦が行われるダラスへの遠征には帯同しないと発表があった。 これで、20日のチュニジア戦に続く欠場が正式に決定した。前日の練習では、チームとは別メニ