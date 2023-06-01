◇W杯北中米大会1次リーグI組ノルウェー3―2セネガル（2026年6月22日ニューヨーク・ニュージャージー競技場）ノルウェーが1次リーグI組の第2戦でセネガルを3―2で下した。怪物FWハーランドも得点王争いに追随。初戦のイラク戦に続き、W杯デビューから2戦連続2得点。同国を前回出場した98年大会以来、28年ぶりの1次リーグ突破へと導いた。後半3分にMFエデゴールとの連係から左足で決めると10分後には左からのパスに体を開い