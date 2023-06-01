◇インターリーグドジャース2―1ツインズ （2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は22日（日本時間23日）のツインズ戦に「1番・DH」で出場し、今季6本目の初回先頭打者本塁打を放った。通算30本は元ヤンキースのデレク・ジーターらを抜いて歴代23位タイ。両リーグ最速の50勝到達に貢献した。直近は打者出場10試合で計6発。得意の6月は今季の月間最多7発目を数え、残り3本に迫るメジャー通算300号は