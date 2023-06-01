◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス2―0オーストリア（2026年6月22日ダラス競技場）フランスは1次リーグI組の第2戦でイラクに3―0で快勝した。FWエムバペは前半14分にペナルティーエリア外から利き足とは逆の左足を振り抜き、強烈なミドルシュートを浴びせて先制。だが楽勝ムードも漂い始めた前半終了間際だった。突如、雨脚が強まる。約2時間、ロッカールームでの待機を余儀なくされた。「感情的にも神経をすり減らす