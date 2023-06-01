ドジャースの大谷翔平投手（31）が投手として新たな境地に到達しつつある。今季は12試合に先発して73回2/3を投げ、7勝2敗で防御率1・47。既にサイ・ヤング賞候補の一人として名前が挙がる中、その快投を支えているのはスプリットでもスイーパーでもなく直球だ。「MonthlyShohei」6月編は投球科学の進化と、大谷自身が積み重ねてきた変化に迫る。（取材・奥田秀樹通信員）22年にサイ・ヤング賞投票で4位に入った時の大谷は、