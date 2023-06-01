MLBは7月14日（日本時間15日）のオールスター戦（フィラデルフィア）の先発野手を対象にしたファン投票の第2回中間結果を発表し、ドジャースの大谷はナ・リーグDH部門で231万735票を集めて両リーグの全部門を通じて1位を維持した。200万票超えはブルージェイズのクレメントと2人だけ。25日（同26日）までの1次投票で各リーグ最多得票の選手は先発出場が決まる。ホワイトソックス・村上はア・リーグ一塁手部門で3位、ブルー