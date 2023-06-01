FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの4試合が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うJ組のアルゼンチンはオーストリアに2―0で快勝し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。FWリオネル・メッシが全得点を挙げ、通算得点をW杯歴代最多の18に伸ばした。前回大会からの連続得点試合も6として大会最長記録に並んだ。24日に39歳の誕生日を控える神の子が2戦5得点で得点王争いでもトップを快走している。新たな勲章