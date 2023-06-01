◇ア・リーグブルージェイズ4―2アストロズ（2026年6月22日トロント）元「巨人の4番」として節目の一発だった。ブルージェイズ・岡本は2回先頭で同点17号ソロを左中間へ打ち込み、「凄く偉大な方」と尊敬する松井秀喜が巨人からヤンキースに移ったメジャー1年目の03年に記録した16発を上回った。昨季まで3年連続2桁勝利の右腕ブラウンに対し、フルカウントから92・5マイル（約148・9キロ）のシンカーを捉え、20日カブス