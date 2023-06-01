メッツ・千賀とカブス・今永がメジャーで初めて投げ合う予定だった一戦は雨のため延期された。千賀は23日（日本時間24日午前8時10分開始）のカブス戦のスライド登板が決まり、腰椎炎症から復帰2戦目を迎える。前日に続いて登板が流れた今永は24日（同25日）に組み込まれたメッツとのダブルヘッダーのどちらかに回る見通しで、千賀との投げ合いは持ち越しとなった。