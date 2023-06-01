◇インターリーグドジャース2―1ツインズ （2026年6月22日ミネアポリス）ドジャース・大谷の本塁打球をゲットしたミネソタ州在住のケビン・ルイスさんが、試合終盤に球場記者席を訪れて名乗り出た。右翼の観客席の奥にある広場に着弾し、当初は特定されていなかった。「ボールがコンクリートに当たって何度か跳ね返り、地面を転がっていたので飛び込んで捕った」と説明。カブスファンながら「野球そのものが大好きだし