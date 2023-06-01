NY株式23日（NY時間12:21）（日本時間01:21） ダウ平均51784.10（+71.39+0.14%） ナスダック25764.09（-402.51-1.54%） CME日経平均先物69560（大証終比：-210-0.30%） 欧州株式23日GMT16:21 英FT100 10428.85（-9.00-0.09%） 独DAX 24893.58（-246.11-0.98%） 仏CAC40 8340.71（-59.40-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.186（-0.040） 10年債 4.477（-0.032） 30年債 4.