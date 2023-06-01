中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は23日の記者会見で、ウクライナと日本がドローン製造などの軍事協力を模索しているとの報道に関し、日本は域外国と頻繁に交流し、自衛隊の活動範囲を広げていると批判した。郭氏は次のように述べた。日本は近年、「再軍事化」を大いに推進し、中長距離の強力な攻撃兵器の開発、殺傷兵器の輸出禁止解除、域外国との頻繁