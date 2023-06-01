神戸市中央区のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警が元妻を死体遺棄の疑いで逮捕したと発表しました。逮捕されたのは、神戸市中央区の無職・望月亜紀容疑者（50）です。兵庫県警渡邉昭二 捜査一課長「被疑者は平成24年（2012年）ごろ、同年ごろに死亡した被害者・西口豊の妻であったが、被害者の死体を袋に詰めた上、冷凍庫内に入れた状態で放置し、死体を遺棄したというもので