北中米で開かれているサッカー・ワールドカップで、アメリカのトランプ大統領が優勝チームにトロフィーを授与する計画が明らかになりました。FIFAインファンティノ会長「トランプ大統領と私は決勝戦を見た後、優勝チームにトロフィーを授与する予定です。もちろん一緒に授与します」FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティノ会長は23日、アメリカの「FOXニュース」の番組に出演し、トランプ大統領がインファンティノ会長ととも