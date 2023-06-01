◇セ・リーグ中日5―2DeNA（2026年6月23日岐阜）中日は投打で助っ人が活躍して勝利を手にした。「打」では6番・サノーが、1―0の5回2死二塁で左翼へ豪快な5号2ラン。リードを広げる貴重な一発に「しっかり捉えたので、ホームランになると思った。もっと練習して結果を出せるように頑張りたい」と振り返った。「投」では先発・マラーが6回を5安打1失点。5月26日の楽天戦以来の白星となる2勝目を挙げ、「ストライク先行