7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）より、出演アーティスト第3弾が解禁された。【写真】山下智久らが登場！酒井法子が『星の金貨』の主題歌披露！出演アーティスト第3弾本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。総合司会は14年連続となる櫻井翔。今年のテ