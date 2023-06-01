24日のオリックス戦に先発予定だったソフトバンク・徐若熙が、腰痛のために登板を回避した。小久保監督は「あしたは急きょ、中村稔にいってもらう。（徐が）腰痛なので」と説明。徐は今後、リハビリ組に回る。代役として先発マウンドに上がる中村稔弥は、ロッテ時代の21年以来5年ぶりの先発登板となる。29歳の左腕は「チャンスだと思って頑張りたい。自分のやってきたことを出したい」と意気込んだ。