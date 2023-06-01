◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）▼才木が好投6回100球ですか。ピンチをしっかりしのいで、ゲームをしっかりつくってくれた。今後につなげていってもらえれば。▼才木のバント失敗山野くんもフィールディングがすごくうまい。いいフィールディングだったと思うが、またタイガースらしくやっていかなければ。