記事ポイント600インチ没入型映像で国宝本殿・拝殿の細部を自由に歩き回れる原寸大千木模型をくぐる・木組みパズルを組む体験型展示が揃うスタンプラリー完走者には先着300名にオリジナル記念品を進呈 吉備津神社と岡山県立大学デザイン学部は、国宝本殿・拝殿の再建600年＋1を記念した「吉備津神社の”体験する”デザイン展」を2026年7月14日から19日まで、天神山文化プラザ(岡山市北区)で開催します。高精度LiDAR計測データ